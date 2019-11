Des lycéens en section Sport Nature à Die dans la Drôme

C'est une formation sport nature unique dans l'Hexagone depuis plus de trente ans. Le lycée de Die dans la Drôme prépare ses élèves au baccalauréat général, mais aussi au kayak, ski et escalade. Ces matières occupent une journée entière dans leur semaine de cours. Cet établissement accueille chaque année une trentaine de nouveaux recrus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.