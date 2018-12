Vous recevez un végétarien à Noël ? Voici des recettes festives et 100% végétales

Laver, éplucher grossièrement la patate douce et la couper en morceaux (pas trop gros pour faciliter la cuisson). Faire cuire à la vapeur pendant 10 à 15 min. La patate douce est cuite lorsque le couteau pénètre dans la chair facilement, sans résistance (attention, à ne pas trop la cuire non plus).





Pendant ce temps, préparer la base / croûte : mettre tous les ingrédients dans le robot culinaire. Mixer et étaler de manière homogène au fond d’un moule à charnière de 19 cm de diamètre dont le fond a été éventuellement recouvert de papier sulfurisé pour faciliter la découpe et le service. Réfrigérer.





Vérifier la cuisson des morceaux de patate douce. Une fois cuits, les passer sous l’eau fraîche, égoutter et mettre dans le bol du blender. Ajouter le reste des ingrédients et mixer jusqu’à l’obtention d’une crème épaisse, lisse et homogène. Goûter et rectifier l’assaisonnement si nécessaire.





Récupérer le fond de tarte et étaler la crème de patate douce dessus. Lisser la surface.





Couper des herbes fraîches (ou des jeunes pousses d’épinard) et en décorer la tarte. La coriande s’associe très bien avec la patate douce et la coco.





Deux options :

1/ Déguster la tarte tiède tout de suite, c’est onctueux, contrasté, délicieux.

2/ Laisser refroidir et réfrigérer la tarte a minima 1h. Elle va "figer" au frais et on dirait alors presque du cheddar !