VIDÉO - C'est la star de Noël : découvrez la petite histoire du champagne

La noblesse anglaise exilée à Paris à la suite de la proclamation de la République consommait du vin provenant de Champagne, comme tout le monde à l’époque. Selon plusieurs historiens, certains documents attesteraient qu'une petite quantité de ces vins était expédiée vers la Grande-Bretagne. Après ce long voyage et cette traversée en mer, on les conservait quelques semaines en bouteille, d’où la naissance du pétillement. Alors qu'à l'époque, en France et dans le reste de l’Europe, on les mettait en bouteille seulement pour le service.





Mais le champagne ne doit pas son processus de fermentation à nos amis british. Ce sont les moines, comme nous l'explique Alexandre Ponnavou, chef de cave adjoint de la Maison Taittinger, qui se sont aperçus que la consommation de sucre permettait de produire du dioxyde de carbone. Au fur et à mesure des vinifications, on a réussi à maîtriser cette fermentation. La "prise de mousse" comme on l'appelle dans le jargon, se fait au moment du tirage : "Le vin mélangé à un peu de sucre et de la levure va donner cette effervescence au moment de l'ouverture de la bouteille.".