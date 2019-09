Voici le palmarès 2020 des prénoms les plus donnés aux bébés

SAY MY NAME - Selon les tendances 2020 de "L’Officiel des prénoms", Emma et Gabriel seront, comme cette année, les prénoms les plus portés l'an prochain. Mohamed fait son entrée dans les vingt premières places.

Avis aux futurs parents encore en quête d'un prénom pour leur progéniture : les petits Gabriel et les petites Emma, prénoms déjà en tête des tendances en 2019, seront une fois encore nombreux dans les maternités en 2020. Ils dominent le palmarès dévoilé mercredi par Le Parisien d'après des prévisions établies par "L'Officiel des prénoms" (éditions First), s'appuyant sur l'analyse de l'évolution des données de l'Etat civil et de l'Insee. Parmi les autres prénoms les plus attribués chez les filles, on retrouve Jade en seconde position et Louise en troisième. Complètent le classement, dans l'ordre, Alice, Chloé, Lina, Rose, Léa, Anna, Mila, Mia, Inès, Ambre, Julia, Lou, Juliette, Agathe, Léna, Iris, Jeanne. Chez les garçons, Raphaël et Léo viennent respectivement après le prénom Gabriel. Arrivent ensuite, dans l'ordre, Louis, Lucas, Adam, Arthur, Hugo, Jules, Maël, Liam, Ethan, Paul, Gabin, Nathan, Sacha, Noah, Tom, Mohamed et Aaron.

Mohamed pour la première fois dans le top 20

Sollicitée par Le Parisien pour commenter ces résultats, Stéphanie Rapoport, co-auteure de "L'Officiel des prénoms" (en vente ce jeudi), note la recrudescence des prénoms "caméléons". Un terme qui désigne "un prénom ayant une résonance culturelle ou historique dans chacune des trois religions monothéistes et pouvant également, grâce à ses sonorités, avoir l'avantage de plaire aux personnes laïques". Cette année, pour la première fois, le prénom Mohamed, qui n'est pas un prénom caméléon, se fait une place dans le top 20 des prénoms masculins en se positionnant à la 19e place. Stéphanie Rapoport explique ce pic par le fait que "dans les familles musulmanes, il est de tradition de baptiser du prénom du prophète le premier garçon de la fratrie. Mohamed est d'ailleurs le prénom le plus donné aux garçons dans le monde entier. Chez les filles, c'est Marie et ses diverses déclinaisons linguistiques, comme Maria pour les familles de langue espagnole."