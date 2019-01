VIDÉO - Galette des rois : Christophe Michalak vous donne ses astuces pour la réussir à tous les coups

A peine remis de Noël et du Nouvel An qu'on poursuit avec l'Epiphanie et sa fameuse galette des rois. Si cette année, vous souhaitez la réaliser vous-même, voici quelques astuces du chef Christophe Michalak pour vous aider.





Suivez sa recette ci-dessous. Pour le choix de la fève, ce sera à vous de jouer !