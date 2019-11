Grand format : la France championne d'Europe des cours de soutien scolaire privés

Depuis plusieurs années, nous sommes champions d'Europe des cours de soutien scolaire. De très nombreux parents y ont recours pour aider leurs enfants en math, en français ou en anglais. Et cela peut coûter cher, 1 500 euros par an en moyenne. Par heure, les tarifs varient de 35 à 45 euros selon la région. Mais il existe des moyens assez simples pour faire baisser les prix.



