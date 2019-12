Grève du 5 décembre : quelles solutions pour faire garder les enfants en cas de fermeture d'école ?

Selon le ministère de l'Éducation nationale, seules 30% des écoles de notre pays pourront accueillir des élèves jeudi 5 décembre 2019. De nombreuses familles ont pu se préparer pour cette journée de grève. Beaucoup s'inquiètent toutefois de la suite du mouvement et de l'éventualité de devoir trouver des solutions de garde à plus long terme pour leurs enfants.



