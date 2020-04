Home made : le confinement inspire la créativité

Le confinement nous pousse à nous dépasser et parfois à nous réinventer, en découvrant le fait maison. Ce dernier semble être le gagnant de cette période si particulière. Sur Internet, on trouve des conseils pour à peu près tout. Pâtisserie, cuisine, jouets, dentifrice... Il est possible de tout faire soi-même. Et les idées les plus folles naissent de l'imagination des enfants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.