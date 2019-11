VIDÉO - Ils ont 211 ans à eux deux : voici le couple le plus âgé du monde

Et sur les images du JT de 13 heures de TF1 en tête de cet article, ils ont l'air en pleine forme à la veille de fêter, le 15 décembre prochain, leurs 80 ans de mariage. Une histoire commencée en 1934 par un coup de foudre à l'Université du Texas, où elle étudiait pour devenir enseignante tandis qu'il était membre de l'équipe de foot. Le couple, qui n'a jamais eu d'enfant, s'était uni 5 ans plus tard.

Qui a dit que l'amour ne durait que trois ans ? Certainement pas John et Charlotte Henderson, deux Américains originaires d'Austin, au Texas, qui selon la dernière édition du Guiness Book des Records, sont désormais les plus vieux mariés du monde : lui a 106 ans, elle à peine moins, 105.

En atteignant les 80 ans de mariage, les Henderson franchissent le cap des noces de Chêne. Ne restent plus que celles d'Uranium (85 ans), de Granit (90 ans) et d'Eau (100 ans). Mais le record du mariage le plus long du monde reste, pour l'heure, de 87 ans.