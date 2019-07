Infographie : à défaut de faire le ménage, les Millenials sont accros aux séries

Il est rare de passer une journée sans parler d'une série qui cartonne, que se soit parmi tant d'autres exemples "Years and Years" ou la troisième saison de "Strangers Things" diffusée ce jeudi 4 juillet. Un constat qu'on retrouve dans une enquête réalisée par l'Ifop et Just Eat sur l'amour conjoint des Français pour les séries et un bon repas livré à la maison. Et les Millenials sont les premiers concernés. En effet selon cette étude, 71% des 18-34 ans regardent des séries une fois par semaine ou plus contre 52% pour l'ensemble des Français de plus de 18 ans.





Il faut dire que pour l'ensemble des personnes interrogées, les séries sont des créateurs de liens sociaux. Pour 43% d'entre eux, elles permettent de passer un bon moment en famille, entre amis, en couple… et pour 24 % d’avoir un sujet de discussion au bureau ou entre amis.