Interdiction définitive de la fessée : que se passe-t-il dans la tête d'un enfant qui en reçoit une ?

Pour le psychologue clinicien Samuel Dock, il demeure certes difficile de savoir avec exactitude ce qu'il se passe dans la tête d’un enfant recevant une fessée, mais tout adulte peut l’imaginer en tenant compte de ce que nous connaissons du développement de l’enfant et de ses identifications précoces : "Le parent représente l’environnement de l’enfant, il est le garant de la sécurité de son univers, des règles et des gratifications qu’il peut recevoir. Lorsqu’il frappe l’enfant, il envoie voler en éclats cet univers, et c’est donc d’abord de l’incompréhension que ressent l’enfant, incompréhension qui explique qu’une fessée n’aura jamais la moindre valeur éducative, explique-t-il à LCI. Le parent valorisait l'enfant, voilà qu’il montre par le corps que ce dernier lui est inférieur, et c’est donc un vécu d’humiliation qui le traverse". Le psychologue précise qu’avec "le parent qui parlait et maintenant qui cogne, l’enfant peut ressentir ce qui s’apparente à un aveu de faiblesse parentale."

Une pratique comme la fessée porte donc atteinte aux droits, à la dignité, à l’intégrité physique et psychologique des enfants, à leur santé, leur bien-être, leur développement et leurs apprentissages. D’autant que la peur qu'elle provoque est accentuée par le fait que les mains n’ont plus la même fonction symbolique aux yeux de l’enfant : "Autrefois, ces mains de parents exprimaient la tendresse et soudain, elles tapent. Le parent qui était aimant change de visage : tout cela fait peur. C’est la peur qui domine le tableau. Lorsque les fessées sont amenées à se répéter, la colère prend le dessus, la colère comme seule réponse à l’absence de langage".