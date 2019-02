VIDÉO - L'école obligatoire dès 3 ans : que se passe-t-il dans le cerveau d'un enfant de cet âge ?

L'instruction sera obligatoire à partir de trois ans, et non six, dès la rentrée 2019. Cette mesure annoncée il y a un an par Emmanuel Macron pour lutter contre le décrochage scolaire est désormais plus que sur les rails : en attendant d'être également validée par le Sénat, elle doit faire mardi l'objet, au sein du projet de loi "pour une école de la confiance", d'un vote solennel de l'Assemblée. Mais, que disent les scientifiques à propos du développement du cerveau d'un enfant de trois ans ?





Il existe trois grandes phases de maturation. La première concerne la zone du cerveau qui gère les sens et la motricité. Ainsi, si un bébé ne sait pas compter il est quand même capable de repérer les quantités grâce à la vision. La deuxième survient quand l'enfant est en maternelle et concerne le langage, la reconnaissance des chiffres, des formes et des couleurs. Enfin, la troisième phase de développement dure de l'âge de trois, quatre ans jusqu'à l'adolescence et permet l'apprentissage du contrôle de soi.