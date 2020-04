La chasse aux œufs de Pâques s'adapte aussi au confinement

Malgré le confinement, les enfants ont pu partir à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques ce dimanche matin. Plusieurs familles se sont adaptées et ont organisé la traque dans leur cour et dans leur appartement. Pour d'autres jeunes, la cueillette s'est faite sur Internet.



