La guerre du smartphone entre parents et ados

De nombreux ados y passent plusieurs heures par jour. D'autres en sont carrément accros. Le smartphone s'est imposé en quelques années comme le meilleur ami de nos adolescents. Les parents ont bien du mal à résister. Dépassés, ils tentent de réagir et cherchent des alternatives. Entre laisser-faire et interdiction totale, la guerre du portable fait rage dans les familles.



