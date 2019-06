Voici 10 gestes écolos à adopter pour verdir votre quotidien

Désormais quand vous mangerez un agrume, pensez à garder les pelures ! Eh oui, on l'ignore bien souvent mais elles contiennent des propriétés nettoyantes pour briquer votre cuisine ou votre salle de bain. En plus, c’est une excellente façon de tirer le meilleur parti de ces écorces de fruits que nous considérons souvent comme des déchets. Pour ce faire, "faites tremper les pelures dans du vinaigre blanc +/- 2 semaines dans un récipient fermé placé dans un placard. Filtrez le mélange et transvasez-le dans une bouteille avec vaporisateur. On peut l'utiliser pur ou le diluer, et en plus ça sent bon", souligne l'auteure.