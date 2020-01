Le combat d'un couple pour scolariser ses enfants autistes

Découvrez le combat plein d'amour et d'espoir d'un couple pour scolariser ses enfants autistes dans un établissement classique, les mettre au contact des autres élèves pour qu'ils s'épanouissent. Un défi compliqué qui demande des moyens humains, beaucoup d'attention et d'énergie, mais qui donne des résultats.



