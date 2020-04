Le difficile confinement des enfants handicapés

Avec le confinement, les centres spécialisés dans la prise en charge des enfants handicapés ont aussi fermé leurs portes. La vie à la maison est devenue extrêmement difficile. De nombreux parents lancent un appel au secours. Pour les aider, le gouvernement et des associations ont mis en place des plateformes en ligne et des cellules d'écoute.



