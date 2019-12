VIDÉO - Le harcèlement scolaire a tué sa fille : Marie raconte sa douleur et son combat

Comment peut-on mettre fin à sa vie quand elle ne fait que commencer ? Cette question hante Marie, la maman d’Evaëlle. Pendant toute une année scolaire, elle a vu sa fille âgée de onze ans sombrer dans l'enfer du harcèlement. Jusqu'à cette fin de journée de juin dernier, peu avant les grandes vacances, où son mari a découvert la fillette inanimée dans sa chambre, pendue avec un foulard à son lit mezzanine.

La maman, dévastée, raconte ce drame et sa douleur aux caméras de "7 à 8", dans le "portrait de la semaine" de l'émission de TF1 en tête de cet article. Les insultes, les "tapes sur la tête presque quotidiennes" reçues par Evaëlle au collège, les agressions même, comme cette fois où elle a été poussée entre le trottoir et le bus qui arrivait. Et cette première tentative de suicide, lorsqu'elle a essayé de mettre le feu à sa maison peu avant les vacances Noël. Devenue tête de turc d'une partie de sa classe, la fillette, précoce - "C'était vraiment une voix d'adulte dans un corps d'enfant", explique Marie - aurait aussi été celle d'une professeure, contre qui la maman a porté plainte.