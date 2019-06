Le regard de votre chien vous fait fondre ? Il a musclé ses yeux pour mieux vous attendrir !

Cette étude complète d'autres recherches effectuées en 2015 par des scientifiques japonais. Il avait alors été démontré que lors d'échanges de regards entre un chien et son maître, un pic d'ocytocine (ou "hormone de l'amour") se produisait, comme au contact d'une mère avec son nourrisson. Les scientifiques prévoient de poursuivre leur étude sur le regard attendrissant du chien en vérifiant leurs tests sur d'autres chiens domestiques et loups sauvages, afin d'assurer la véracité de leurs découvertes.