Le Ztringz fait fureur dans les cours de récréation

Commercialisé d'abord aux Pays-Bas, le Ztringz est arrivé dans l'Hexagone il y a moins d'un an. Mais ce jeu de ficelle colorée a vite envahi les cours de recréation. Filles comme garçons, tous y jouent avec une certaine facilité. Ils accomplissent une dizaine de figures comme le trampoline, l'ange, l'échelle de Jacob ou encore l'étoile. Le Ztringz, qui permet notamment de travailler la mémoire, séduit également les grands. Il est vendu à environ cinq euros.



