Les coiffeurs font le plein avant la rentrée des classes

Quoi de mieux qu'une nouvelle coupe pour aborder sereinement la nouvelle année ? Avec la rentrée scolaire, les salons de coiffure sont pris d'assaut par les enfants. Ils sont, en moyenne, une dizaine par jour à se faire couper les cheveux. Côté coupe, le carré reste la plus demandée. Pour les coiffeurs, cette période est indéniablement la plus importante de l'année, après Noël.



