Les confidences de Laurenne sur le souhait de son mari d'avoir un enfant après sa mort

Laurenne et Roy ont toujours désiré une famille nombreuse, mais Roy est décédé à la suite d'un cancer. Sa mort pourrait ne pas être un obstacle, car Laurenne souhaite avoir un troisième enfant en pratiquant en Espagne une implantation d'embryon. C'est possible là-bas jusqu'à un an après la mort du conjoint. Mais pour y parvenir, la justice française doit donner son aval.



