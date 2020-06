Football : les enfants rechaussent les crampons

Après trois mois d'arrêt, les écoles de football reprennent du service. Cette reprise est toutefois accompagnée de quelques mesures sanitaires strictes. Les enfants doivent venir avec leur tenue et les parents doivent contrôler leur température avant l'entraînement. Sur le terrain, seul le gardien de but a le droit de toucher la balle à la main. Des règles bien acceptées par les apprentis footballeurs qui n'en pouvaient plus d'être loin du terrain et de leurs camarades.