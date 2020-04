"Ma nouvelle vie" : les sorties et les courses en famille

Nous les avions laissés en pleine récréation dans leur salon. Dix jours plus tard, les enfants de la famille Kaspariantz se sentent un peu à l'étroit à la maison. Pas de sortie, sauf chaque mercredi pour récupérer le goûter chez les grands-parents, à quelques mètres de chez eux. Du côté des Bambara, la corvée des courses et la petite visite chez Mamie sont devenues les seuls moments de pause-détente pour Rofrane, maman de quadruplés âgés de 2 ans.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.