Mon enfant est colérique... Comment l'aider ?

Attention toutefois à ne pas confondre la colère avec un trop-plein de tensions que l’on évacue pour se sentir mieux. "Ça, c'est plutôt une crise de rage, intervient la psychothérapeute. Et là, c’est dévastateur car ça s’apparente plus à de la violence. La crise de rage intervient souvent quand la colère originelle est réprimée. Ainsi, si votre enfant jure, crache, mord, lance ses jouets, c'est que son cerveau est sous tension et que ses capacités d'adaptation sont dépassées. Seules solutions pour calmer le système d'alarme : un câlin, des chansons, du mouvement (sauter, courir, danser, bouger...), la respiration (on souffle le plus longtemps possible)...", détaille-t-elle.





Bien sûr, on peut se rassurer en se disant qu'il y a des époques à traverser. "Il est évident que vers deux ans, c’est plutôt l’âge des colères, donc on va en vivre davantage, mais ça veut dire une par semaine, tout au plus. A partir du moment où un enfant fait des colères 2 à 3 fois par jour, c'est qu’il a trop de stress dans sa vie et ce n'est pas toujours d'ordre psychologique. Ça peut être une trop grande exposition aux écrans, trop de pollution dans son environnement, ou encore un déséquilibre intestinal", analyse Isabelle Filliozat.