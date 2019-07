Mon enfant est jaloux... Comment l'aider ?

Depuis l'arrivée de son petit frère ou de sa petite sœur, votre aîné quémande votre attention, devient agressif ou pleurnicheur, ou au contraire se replie sur lui-même ? Il est tout simplement jaloux. "C'est typiquement le sentiment que l'aîné a face au second. Et si ce n'est pas réglé dès l'enfance, il est fort possible qu'il le reste à l'âge adulte", prévient Isabelle Filliozat qui conseille donc de ne pas le minimiser : "On a pris l’habitude de réduire la jalousie à un problème psychologique, une sorte de vilain défaut or ce ressenti est avant tout biologique. Il répond à une explosion de stress", insiste-t-elle.





La jalousie étant un sentiment composé de plusieurs émotions, il faut répondre à chacune d'entre elles. "C’est d'abord de la honte : votre enfant va en effet se dire qu'on l'a remplacé parce qu'il n'est pas quelqu'un de bien", poursuit la thérapeute qui décide d'extrapoler pour mieux enfoncer le clou : "Que dirait-on si, une fois en couple, notre mari nous disait : 'j’adore vivre avec toi mais je vais prendre une deuxième femme ?' On aurait honte parce qu'on se sentirait moche et nulle. Eh bien, c’est la même chose pour l’aîné".





"Ensuite, il va être envahi par la peur d’être abandonné", dit-elle, tout en brandissant un exemple imparable : "Il est classique que l’aîné s’approche de sa maman quand elle s’occupe du second. Sauf que ce n’est jamais le bon moment pour la mère qui ne peut s’empêcher de le lui dire. Résultat, il se sent rejeté, et en a la preuve. Vient enfin le dégoût car il ne trouve pas cela juste".