Mon enfant est peureux... Comment l'aider ?

"Vous avez peut-être déjà fait cette expérience : vous êtes en train de marcher à la campagne et tout à coup, votre cerveau perçoit un tout petit mouvement dans les herbes sur le côté. Vous n’avez pas eu le temps de réfléchir mais vous vous mettez aussitôt sur le qui-vive. Votre cerveau vient de vous transmettre une émotion : la peur. Et peu importe si finalement, il ne se passe rien. Le mal est fait, pourrait-on dire. La peur s’est déclenchée dans votre organisme avant même de voir de quoi il s’agissait", décrypte notre spécialiste.





Pour résumer, la peur nous prépare à réagir face à un danger, son rôle est de nous protéger. C’est donc une émotion fondamentale qui intervient dès le plus jeune âge. Elle a son corollaire, l'anxiété, qui nous permet d'anticiper et de nous préparer face à l'inconnu, "car même s’il n’y a pas de danger, il est naturel d’avoir peur de l’inconnu", avance la psychothérapeute.





"C'est ce qu'il faut dire aux parents qui sont étonnés, par exemple, quand leur enfant leur dit qu'il a peur de rater un contrôle de maths. En réalité, c'est une bonne chose car si cet enfant a de bonnes notes, c'est justement parce qu’il a peur. Du coup, il faut arrêter de vouloir à tout prix le rassurer avec des phrases du style : 'N'aie pas peur' ou 'Ce n'est rien', qui montrent que vous aimeriez bien qu'il se débarrasse de ses craintes. Au contraire, il faut considérer la peur comme une émotion utile", dit-elle.





A l'inverse, Isabelle Filliozat conseille de ne pas exagérer la peur en disant, par exemple : "C'est terrible ce qui t'arrive". "La vraie sécurité, c'est d'aider son enfant à construire son intelligence et son courage pour y faire face. Car au final, il a besoin d’apprivoiser ses peurs, qu’elles soient de son côté, afin qu'il sache les traverser. Pour ce faire, on peut lui poser des questions commençant par 'et si' : 'et si tu restais tout seul, qu'est-ce que tu ferais ?' et on va lui demander d'imaginer plusieurs réponses car quand on a plein de solutions, on a moins peur", conclut-elle.