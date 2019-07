Mon enfant est triste... Comment l'aider ?

Enfin, sachez qu'un parent heureux transmettra ce sentiment à son enfant. "L’amour et la joie sont en effet le terreau de la croissance de l’individu, confirme la psychologue. Quand on n'éprouve plus de joie, la vie n'a plus de sens. Alors n'ayez pas peur de l'exprimer en criant, en sautant, en serrant vos enfants contre vous, en les faisant sauter en l’air. La joie, c’est un échange physique. Plus nous regardons nos enfants, plus nous sourions, plus nous jouons avec eux, plus nous sommes en contact avec eux, plus ils seront heureux. Et n'oubliez pas, on ne dit jamais trop de 'je t’aime' !", conclut-elle.