"Mon fils de huit ans est une fille" : le combat de Chrystelle pour Lilie

Chrystelle parle au nom des siens et notamment de sa petite dernière. Lilie, huit ans, est née dans un corps de garçon prénommé Baptiste. Depuis quelques mois, elle a mis des mots sur son malaise, assure se sentir fille et a convaincu sa famille. Sa mère a décidé d'accepter et de l'accompagner vers ce changement d'identité. Mais qu'en est-il de l'école, de l'administration en général ? Chrystelle a entamé un combat pour la reconnaissance de la transidentité de son enfant. Découvrez le portrait de Chrystelle pour Lilie, dressé par Audrey Crespo-Mara.



