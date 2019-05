Naissance du plus petit bébé du monde : tour du monde des autres records de maternité

Si la plupart des venues au monde se passent dans la plus grande discrétion, certaines font rapidement la Une des journaux. En témoigne cette annonce faite ce mercredi par l'hôpital Sharp Mary Birch de San Diego, en Californie : la naissance en décembre dernier d'un nourrisson né prématurément et pesant alors 245 grammes - la fillette était si petite, moins de 23 centimètres, qu'elle tenait dans la main des soignants -, qui a pu rejoindre mi-mai son domicile en bonne santé et avec un poids d'environ 2,3 kg, après 5 mois en unité de soins intensifs.





Selon le registre des plus petits bébés au monde tenu par l'université américaine de l'Iowa, ce nouveau-né a battu le record mondial précédemment détenu par un enfant né en 2015 en Allemagne, qui pesait 7 grammes de plus. Ce n'est pas la seule naissance insolite, loin s'en faut. Depuis des décennies, des records sont battus à travers le monde. Alors, combien pesait le nourrisson le plus gros à sa naissance ? Ou encore quel âge a le plus vieux papa du monde ? On vous dit tout...