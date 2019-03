VIDÉO - Ne remettez pas la lecture de cet article à demain : qu'est-ce que la procrastination ?

Signer le bulletin de notes du petit dernier ? Demain. Remplir la déclaration d'impôt ? Ce week-end. Prendre rendez-vous chez le dentiste ? La semaine prochaine. Réviser pour le bac ? Pendant les vacances. Aller voir sa vieille mère ? Plus tard. Vous vous reconnaissez dans ces questions métaphysiques ? Vous procrastinez ! (la preuve dans la vidéo ci-dessus).





La procrastination (du latin pro qui signifie "en avant" et crastinus qui signifie "du lendemain") consiste simplement à remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour-même. Une inclinaison naturelle à buller mais qui peut s'exprimer au détriment de l'entourage et générer de lourdes conséquences matérielles. Tout l'inverse du "précrastinateur", bourreau de travail qui tient à terminer une tâche aussi vite que possible même si cela nécessite des efforts conséquents.





Ainsi, être procrastinateur, c'est lutter contre la tyrannie de l’immédiat par l'inertie : "La procrastination, c'est une défense immunitaire face à une société extrêmement rude, un moyen positif de se défendre des assauts du monde contemporain", assure David d'Equainville, instigateur de la Journée de la procrastination. Une journée qui se veut mondiale ("La procrastination est inhérent à toute société", assure t-il en interview).