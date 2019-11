Noël : comment bien choisir son sapin ?

Grand, touffu, pas trop gros... Dans la pépinière visitée par les caméras de TF1 dans le JT de 13 heures en tête de cet article, environ 2.000 sapins de Noël vont être vendus cet hiver, et chaque client cherche à trouver l'arbre parfait.

Faut-il opter pour le Nordmann, star des ventes, ou le traditionnel épicéa ? Le premier "est réputé pour supporter la chaleur, donc on peut le garder" plus longtemps, fait valoir un vendeur. Le second est "très parfumé, mais il a tendance à perdre ses épines quand il fait trop chaud". Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix : de 14 à 70 euros.