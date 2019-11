VIDÉO - "On a beaucoup d'imagination avec ce jeu" : le Ztringz, un phénomène dans les cours de récréation

Commercialisé d'abord aux Pays-Bas, le Ztringz est arrivé dans l'Hexagone il y a moins d'un an. Et ce jeu de ficelle colorée a vite envahi les cours de recréation, au point que plus d'un million d'exemplaires ont déjà été vendus en France. Filles comme garçons, tous y jouent avec plus ou moins de facilité, comme ont pu s'en rendre compte les équipes du JT de 13 heures de TF1 en rencontrant des enfants fans de ce jeu à Lyon.

Ils accomplissent une dizaine de figures comme "le trampoline", "l'ange", "l'échelle de Jacob" ou encore "l'étoile". "On a beaucoup d'imagination avec ça", dit une fillette. "Ce qui me plaît, c'est de travailler la mémoire", enchaîne une autre, quand un troisième fait valoir ses vertus déstressantes. Les parents, eux, voient d'un bon œil ce jeu "qui fait travailler la coordination des mains et du cerveau". Et qui ne coûte pas cher : environ 5 euros.