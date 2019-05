VIDÉO - "Paul, ça va ?" : la campagne choc contre le tabou des violences faites aux enfants

Nul ne se doute en effet des souffrances de cet enfant face à son silence à peine ponctué d'un "oui ça va" de façade. La tension monte crescendo jusqu'à la scène finale où une fois arrivé devant sa porte, le petit garçon enlève son bonnet, laissant apparaître un hématome sur son front. La suite se passe dans l'intimité de l'appartement familial où les coups pleuvent, donnés par un père visiblement peu embarrassé par un tel déchaînement de violence. "Papa t'énerve pas", supplie l'enfant. "C'est de ta faute si je m'énerve", lui répond-il. "Non". "Arrête". "Aïe". "Tu me fais mal"... "C'est tout ce que tu mérites", avance le père. Et l'on se prend à penser qu'il va falloir désormais prendre le temps de déchiffrer ce "oui ça va" lancé mécaniquement par nos chères têtes blondes. D'autant plus que le phénomène est loin d'être anecdotique. Selon Enfance et Partage, un quart des adultes déclarent avoir subi des violences physiques dans leur enfance, et une femme sur cinq et un homme sur treize disent avoir subi des violences sexuelles dans leur enfance.