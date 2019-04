Petits-déjeuners gratuits dans les écoles : comment fonctionne le dispositif au Royaume-Uni ?

Du pain grillé, un peu de porridge, des céréales et un verre de lait... Depuis les années 90, les écoles britanniques servent des petits-déjeuners aux enfants, financés par le gouvernement et par des fondations privées : elles sont aujourd'hui 85% à permettre ainsi à tous leurs élèves d'arriver en classe le ventre plein. Et pas seulement les plus défavorisés, car l'objectif n'est pas que social, il est aussi scolaire. Deux études récentes ont en effet affirmé que le repas favorise la concentration et le travail en classe.