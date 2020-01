PMA post-mortem : le combat de Laurenne pour avoir un enfant de son mari décédé

"Je vais décéder dans les jours ou semaines à venir. Je souhaiterais vivement que ma femme puisse utiliser les embryons que nous avions conservés. De là-haut, je serai le plus heureux de voir tout cela se faire". Ce souhait, Roy l'a exprimé dans une lettre avant de mourir en avril dernier des suites d'une leucémie. Et sa veuve Laurenne est bien décidée à le faire respecter en pratiquant une implantation d’embryons en Espagne.

La jeune femme raconte, dans la vidéo en tête de cet article, son histoire d'amour atypique et son combat aux caméras de l'émission de TF1 "7 à 8". Son coup de foudre avec Roy, la naissance de leur première fille, l'annonce de la maladie un jour de Noël 2016... A la faveur d'une rémission et poussés par une "pulsion de vie", ils auront un second enfant, conçu par procréation médicale assistée, mais Roy, dont l'état de santé s'est entre-temps dégradé, décédera quatre mois plus tard.