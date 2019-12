Les jeux de société séduisent toujours les familles

Dans les magasins, les jeux de société très prisés à Noël. Les jeux historiques, comme le Monopoly, ont notamment été entièrement relookés et se placent en tête des ventes 2019. Chez les Estrangin, par exemple, les enfants collectionnent toutes sortes de jeux de société. Et plusieurs fois par semaine, petits et grands se retrouvent autour d'une partie de jeux de cartes, d'adresse ou de mémoire, pour passer des moments très conviviaux.