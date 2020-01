Que risque-t-on en jetant son sapin dans la rue ?

Comme chaque début janvier, les sapins défraîchis ont commencé à envahir les pieds des immeubles. Mais attendre la nuit tombée pour se débarrasser discrètement de son arbre de Noël sur le trottoir peut coûter cher : ce geste étant considéré comme un "dépôt sauvage d'ordures", il peut être sanctionné d'une amende allant de 35 euros à 150 euros. Et ce même si le conifère est emballé dans un sac.



Alors, comment jeter son vieux sapin de Noël sans se faire enguirlander ? L'une des meilleures solutions est de l'apporter directement dans les conteneurs dédiés d'une déchetterie ou dans un des points de collecte aménagés par les communes. Souvent situés dans les jardins publics, leur localisation est indiquée sur les sites officiels des Villes. Comme à Paris où jusqu'au 26 janvier, les arbres décatis peuvent être déposer dans 195 points de collecte pour être broyés, de manière à être ensuite utilisés "sous forme de paillage et répandus au pied des massifs et sur les sentiers".