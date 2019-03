Quels sont les traitements les plus efficaces contre les poux ?

Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour traiter la tête de l'enfant ? Il n’y a pas de saison pour les poux et comme 8 écoliers sur 10 en attraperont une fois dans leur vie, la vigilance doit être permanente. Oubliez les répulsifs préventifs, qu’ils soient chimiques ou à base d’huiles essentielles, ils n’ont pas fait leurs preuves. La meilleure des préventions reste la vigilance : inspectez le cuir chevelu de vos enfants une fois par semaine, peigne anti-poux à la main. Et si vous en repérez, surtout, n’attendez pas qu’ils prolifèrent.





Sachez que les seuls traitements efficaces sont ceux à base de "dimeticones", qui tuent les poux en les étouffant. Du côté des remèdes de grand-mère, on dit oui au vinaigre, empêchant les lentes de s’accrocher, mais avec modération (trop de vinaigre devient irritant). Enfin, n’oubliez jamais que les poux ne sont pas signes de mauvais hygiène. Donc si vos enfants en attrapent, prévenez sans honte les enseignants !