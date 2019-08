VIDÉO - Rentrée : découvrez le calendrier scolaire 2019-2020

Pour la zone A, qui regroupe les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, les vacances d'hiver auront lieu du samedi 20 février 2020 au lundi 9 mars, et celles de printemps du samedi 18 avril au lundi 4 mai. La zone B, qui regroupe les académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, devra patienter jusqu'au samedi 15 février pour profiter des vacances d'hiver - reprise des cours le lundi 2 mars -, avant de repartir du samedi 11 avril au lundi 27 avril. Enfin, pour la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), ce sera du samedi 8 février au lundi 24 février puis du samedi 4 avril au lundi 20 avril.