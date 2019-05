Rentrée scolaire 2019 : les parents vont faire leurs achats dès juillet et les payer (un peu) moins cher

Faire ses achats de rentrée de manière anticipée permet aussi aux familles de mieux répartir leur budget. Il faut dire qu'il est chaque année conséquent - en particulier à partir de l'entrée au collège -, même s'il accuse en 2019 une légère baisse, principalement au niveau des activités extrascolaires (188 euros, - 15 euros par rapport à 2018). Il est de 484 euros par an et par enfant (contre 499 euros en 2018 et 504 euros en 2017, ndlr).





Concernant les seules fournitures scolaires, leur coût demeure stable à 74 euros mais croît avec l'avancée de la scolarité. Ainsi, il s'établit à 43 euros pour un enfant de maternelle, contre 124 euros pour un adolescent de 3ème. Ce qui fait dire aux parents que la rentrée coûte "de plus en plus cher" : ils sont 81% à avoir ce sentiment, en particulier sur les produits essentiels que sont le cartable (64% le jugent trop cher), les fournitures (63%) ou les équipements pour les activités (53%).