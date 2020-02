Laxisme ou interdiction totale : quand le smartphone crée la zizanie entre parents et ados

De nombreux ados y passent plusieurs heures par jour. D'autres en sont carrément accros et ne décrochent plus la tête de leur écran. Le smartphone s'est imposé en quelques années comme le meilleur ami de nos adolescents, ce qui n'est pas le cas des parents qui, dépassés, tentent de réagir. Entre laisser-faire et interdiction totale, la guerre du portable est belle et bien déclarée dans les familles.



Un exemple dans la région lilloise où nous entraîne Sept à Huit Life, diffusé dimanche 23 février sur TF1. Ophélie, 12 ans, se précipite chaque soir après l'école sur son portable. Elle y passe cinq heures par jour, avec un petit faible pour la dernière appli à la mode chez les ados : Tik Tok. Un réseau social qui rassemble 800 millions d'abonnés dans le monde et où le but du jeu est de réaliser une vidéo de 15 secondes dans laquelle on danse et on chante en play-back. Une vidéo qui sera bien sûr diffusée ensuite à ses abonnés, une centaine pour la jeune fille.

"Ça ne sert à rien... mais ça me détend", dit-elle à Sept à Huit, comme pour mieux se persuader de l'intérêt de la chose. Dans une autre pièce, son frère aîné passe, lui, 7 heures par jour sur les réseaux sociaux, soit deux fois plus qu'un ado de son âge. Alors, quand vient l'heure du dîner, difficile de couper le cordon. Et les menaces ne font guère le poids du côté des parents.