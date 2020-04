Retour à l'école le 11 mai : soulagement ou inquiétude, comment réagissent les parents ?

Parmi les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir, la plus grosse surprise a été la réouverture progressive des écoles dès le 11 mai prochain. En attendant d'en connaître les modalités, les avis sont partagés à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine). Certains parents et élèves sont soulagés de reprendre leurs activités d'avant le confinement. D'autres, en revanche, se posent des questions et s'inquiètent, surtout pour la santé et la sécurité des enfants.



