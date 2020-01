Robes de mariée : quelles sont les tendances (et les prix) 2020 ?

A quoi ressemble la mariée de 2020 ? Elle est bohème, ses manches sont longues, sa dentelle est fine. Et elle ose même le court ou le smoking, à en croire les modèles qui défilent dans la cabine d'essayage du magasin de robes de mariée dans lequel le JT de 13 heures de TF1 nous emmène, dans le reportage en tête de cet article. "C’est une mariée actuelle et tendance, qui veut être à l’aise dans sa robe. Elle ne veut plus être encombrée et ne pas pouvoir profiter de sa soirée", développe Eva Gharbi, qui travaille dans cette boutique lyonnaise, "Divina Sposa".

Que les amateurs de contes de fée se rassurent néanmoins : les modèles bouffants type robe de princesse ont toujours la cote. Pauline, venant essayer la sienne, résume ainsi les aspirations actuelles : "être à l'aise, et côté long pour la princesse". Sauf que la jeune femme n'achète pas sa robe dans un magasin traditionnel, mais dans un dépôt-vente. En rayons : les invendus des marques et des modèles déjà portés. Une robe initialement achetée 2250 euros y est ainsi proposée à 1000 euros. Une belle réduction quand on sait qu'une robe de mariée coûte aujourd'hui en moyenne 1500 euros.