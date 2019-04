VIDÉO - Sept Français sur dix se trouvent drôles !

L'humour est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde, et pourtant... Selon un sondage réalisé par YouGov*, 7 Français sur 10 se trouvent drôles, 30% des 18-24 ans - contre 8% des plus de 55 ans - jugeant même être "très" drôles. Il faut dire que les Français n'hésitent pas à faire le clown : selon cette même étude, 73% affirment aimer faire des blagues à leur entourage, dont 82% des 18-34 ans et 65% des 55 ans et plus.





Par ailleurs, être sociable est le premier qualificatif donné lorsqu'on leur demande de s'attribuer un trait de caractère. Calme, optimiste, spontané et chaleureux complètent le top 5.