VIDÉO - Comment parler de sexualité sans rougir avec ses enfants ?

Pendant 12 ans, Samuel Comblez, psychologue de l'enfance et de l'adolescence, a répondu aux questions des adolescents au sein du Fil Santé Jeunes. Il en a tiré un livre : "La sexualité de vos ados, en parler, ce n'est pas si compliqué" (Editions Solar). Et son premier constat est imparable : "Depuis tout petit, on apprend à ses enfants à marcher, à lire, à compter, mais quand il s'agit de sexualité, on ne dit plus rien, et les adultes en général rougissent. Et pourtant c'est un sujet incontournable car ce silence favorise les rapports à risques des adolescents", explique-t-il à LCI.





Première raison avancée par le thérapeute pour expliquer ce mutisme : le parent pense que parler de LA sexualité, c'est parler de SA sexualité. "C'est une grossière erreur, les jeunes ne veulent surtout pas savoir ce qui se passe dans le lit de leurs parents", avance-t-il. "Alors plutôt que de se torturer pour savoir ce qu'on va dire, il faut déjà savoir écouter et demander à son enfant ce qu'il connaît de la sexualité, comment on en parle à l'école. S'il répond : 'les bébés naissent dans les roses et les choux', mieux vaut le laisser dans son imaginaire, ce qui vous donne encore un peu de temps pour aborder le sujet".





"A l'inverse, s'il est déjà très averti, on peut se dire que le sujet commence à le préoccuper, et on peut faire passer les premiers messages". Les deux plus essentiels étant la protection des risques de grossesse et les maladies sexuellement transmissibles. Ainsi, selon le sondage du Planning familial, "65% des parents ont abordé le thème de la contraception avec leurs enfants, même si certains disent qu'ils ne sont pas forcément très renseignés sur les moyens de contraception existants".





"On peut dire que l'âge idéal pour en parler, c'est autour de 11/12 ans, quand l'enfant a accès à son premier téléphone portable", poursuit Samuel Comblez. "On peut, en effet, considérer qu'à partir du moment où l'enfant a un mobile dans les mains, il a accès à une quantité d'informations, parfois les plus farfelues possibles. C'est donc le bon moment pour faire en parallèle de la prévention. Par ailleurs, à cet âge-là, votre enfant rentre en 6ème et il va côtoyer des élèves de 3ème, déjà très matures sur le sujet. Ils auront donc des occasions d'entendre parler de sexualité, avec son lot de mystères et d'interrogations".