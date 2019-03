VIDÉO - Malgré les idées reçues, les Français sont plus que jamais accros à la lecture

Parmi les genres littéraires les plus plébiscités arrivent en tête les romans (74%), suivis par les livres pratiques (56%) et les BD (51%). Trois catégories sont en nette progression : les mangas-comics, les romans de science-fiction et les livres sur le développement personnel. Avec une grande disparité selon le sexe : ainsi, les femmes sont plus lectrices de livres pratiques et de romans que les hommes, plus focalisés quand à eux sur les BD, les livres sur l’histoire ou les livres scientifiques. Des disparités qui s'accentuent selon les générations, les jeunes étant encore plus lecteurs de mangas-comics et de SF qu’en 2017. Quant aux plus de 50 ans, ils sont plus nombreux à lire des romans, toutes catégories confondues.





Cette enquête montre également qu'un Français sur deux lit de manière quotidienne et principalement le soir avant de se coucher pour 44% des personnes interrogées (49% pour les femmes). Et si la lecture reste avant tout une activité de loisirs et de découvertes, la recherche d'épanouissement progresse de manière affirmée. Ainsi, 73% des personnes interrogées estiment qu'il est "important de lire" pour "être heureux et épanoui". Par ailleurs, la place de la lecture accordée au sein du foyer pendant l’enfance continue d’avoir une forte incidence sur les pratiques de lecture des Français.