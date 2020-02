Un enfant de sept ans récompensé pour avoir sauvé sa grand-mère victime d’un infarctus

Le 29 janvier dernier, William a dormi chez sa grand-mère à Mantes-la-Ville (Les Yvelines) et lui a sauvé la vie en pleine nuit. Sous ses yeux, la femme de 68 ans s'est évanouie, victime d'un grave malaise cardiaque. Mais très calmement, le petit garçon de sept ans a appelé les pompiers et les a guidé pour trouver leur adresse exacte. Prise en charge à temps, la sexagénaire a pu être sauvée. Pour le sang-froid dont il a fait preuve, William a été récompensé par la police de la commune.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.