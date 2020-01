Un petit garçon né avec un seul avant-bras se voit offrir une prothèse de main imprimée en 3D

Avec les mesures du petit garçon, et du matériel fourni par l'association, ce bricoleur du dimanche a pu paramétrer son imprimante 3D et créer une prothèse en à peine une vingtaine d'heures. L'appareil d’Alexis, aux couleurs de Spider-Man, n’aura pas coûté très cher à produire : moins de 100 euros.

"Tout est fabriqué en plastique, avec des élastiques, du fil dentaire, du fil de pêche et de la mousse pour éviter de blesser l’enfant", explique son concepteur dans le reportage du JT de 20 heures de TF1 en tête de cet article. "Au départ, c’était plus un défi personnel", poursuit-il. "Je voulais savoir de quoi j’étais capable avec mon imprimante 3D. Puis, j’ai fini par me prendre au jeu".

Dorénavant, à chaque fois qu'Alexis plie le coude, les doigts de la prothèse se resserrent automatiquement. Aurore Gilbert, la mère du petit garçon, est aux anges. "Il est plus autonome. Maintenant, il peut ouvrir la compote tout seul. L’autre jour, il s’est amusé à passer le balai dans la maison. Et il fait beaucoup de bêtises", s'amuse-t-elle.