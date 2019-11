Une crèche ouverte 24h/24 à Angers, une aubaine pour les parents

Si trouver une garderie est un véritable casse-tête pour les parents qui travaillent en horaire décalé, celle-ci va leur enlever une épine du pied. À Angers, une crèche propose un accueil 24h/24, du lundi au vendredi. Les auxiliaires de puériculture reçoivent une trentaine d'enfants dans la journée et environ six enfants durant la nuit. Elle s'adapte aux besoins des familles. Notons que le tarif est le même que celui des autres crèches, et ce, sans majoration pour les horaires de nuit.



